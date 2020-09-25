Gazinatep'te toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi yapılacak - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma uygulaması "Gaziantep Kart" ile Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulaması entegre hale getirilerek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede önemli bir adım atıldı.

Başkanı Fatma Şahin, toplu taşıma uygulaması olan "Gaziantep Kart" ile "Hayat Eve Sığar" uygulamalarını entegre ettiklerini, bu sayede karantinada olması gereken kişiler toplu taşımaya bindikleri an sistemin uyarı vereceğini ve o kişinin seyahat edemeyeceğini söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de evde karantinada olması gereken bazı vatandaşların kendilerini iyi hissettikleri anda toplu taşıma kullanarak dışarı çıktığını ve toplum sağlığını tehlikeye atığını söyledi.

Kentte yaklaşık 600 bin kişinin "Gaziantep Kart" uygulaması kullandığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Hepsine bu sistem yüklenecek. Karantinada olan vatandaşlarımız toplu taşımayı kullanmak istediğinde kartı toplu taşımada geçmeyecek. Başkasının kartını da kullanamayacak. Gaziantep'te toplu taşımada sadece kart geçiyor. Büyükşehir Belediyemiz Sağlık Bakanlığı ile yaptığı anlaşmaya göre kişi bu programı yüklediğinde biz riski sıfırlamış olacağız."