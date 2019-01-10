Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Toplu Taşımaya İlgi

Gaziantep'te Toplu Taşımaya İlgi

6 dakika önce

Gaziantep'te sarı minibüsler, mavi halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve tramvaylar aracılığıyla sağlanan toplu taşıma ilgi görüyor.

Gaziantep'te Toplu Taşımaya İlgi, System.String[]
Gaziantep'te sarı minibüsler, mavi halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve tramvaylar aracılığıyla sağlanan toplu taşıma ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, günlük taşınan 500 bin yolcunun, sarı minibüsler yüzde 50'sini, mavi halk otobüsleri yüzde 20'sini, belediye otobüsleri yüzde 15'ini ve tramvaylar yüzde 15'ini taşırken, 2015 sonunda başlatılan ücretsiz aktarma imkanından günde 30 bin kişi faydalandı. 2011'de hizmete alınan ve 3 güzergaha giden tramvay yolcularının yüzde 45'i öğrencilerden oluştu.

Günlük sefer sayısı 2 bini bulan otobüslerde, görme engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda, toplu taşıma araçlarına dış sesli bilgilendirme sistemi devreye alındı.

Bisiklet Kiralama Sistemi (GAZİBİS) 7 Şubat 2017'de hizmete geçirildikten sonra 2018'in ağustos ayında Gaziantep Kart'a entegre edildi. 7 istasyon ve 108 bisikletle hizmet veren sistemde, 2018 yılında bisiklet kullanım sayısı 44 bin 290'a çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:43 Kaynak: AA

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