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Son dakika haberi... Gaziantep'te düğünlerde silah sıkanlara ve havai fişek kullananlara 48 bin TL ceza kesilecek - Son Dakika

Son dakika haberi... Gaziantep'te düğünlerde silah sıkanlara ve havai fişek kullananlara 48 bin TL ceza kesilecek

03.09.2021 18:51
Son dakika haberi... Gaziantep'te düğünlerde silah sıkanlara ve havai fişek kullananlara 48 bin TL ceza kesilecek, System.String[]

Son dakika yaşam haberi: Gaziantep Valiliği tarafından düğün, nişan gibi kutlama faaliyetlerinde; ateşli silah kullananlara, havai fişek atanlara, konvoylarda korna çalanlara, drift yapan sürücülere ve gürültü seviyesini aşanlara yönelik cezai işlemlerin uygulanması için genelge gönderildi.

Gaziantep Valiliği tarafından düğün, nişan gibi kutlama faaliyetlerinde; ateşli silah kullananlara, havai fişek atanlara, konvoylarda korna çalanlara, drift yapan sürücülere ve gürültü seviyesini aşanlara yönelik cezai işlemlerin uygulanması için genelge gönderildi. Genelgede silah sıkanlara ve havai fişek kullananlara 48 bin 275 TL cezai işlem uygulanması yer alırken drift yapan sürücüler ise 6 ay trafikten men edilecek ve 6 bin 700 TL cezai işlem uygulanacak.

Gaziantep Valiliği tarafından düğün, nişan gibi kutlama faaliyetlerinde; ateşli silah kullananlara, havai fişek atanlara ve ayrıca konvoylarda ve diğer zamanlarda korna çalanlara ve gürültü seviyesini aşanlara yönelik cezai işlemlerin uygulanmasında aksaklıklara meydan verilmemesi yönünde ilgili tüm kurumlara 1 Eylül tarihli bir genelge gönderildi.

Vali Davut Gül imzalı genelgede, ülkemizde olduğu gibi ilimizde de etkinlikler öncesinde ve sonrasında söz konusu ihlallerin yapılması ile zaman zaman ölüm olaylarının meydana geldiği hatırlatılarak tüm ilçe kaymakamlıklarının ve kolluk kuvvetlerinin de dahil olmak üzere ilgili bütün kurumların konuyu önemle takip etmesi talimatı verildi. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında söz konusu ihlaller gerçekleştiğinde ayrı ayrı her bir ihlal ve uygulanacak ceza-i müeyyideleri de genelge kapsamında liste halinde sıralandı.

Genelgede yer alan cezai uygulamalar

Buna göre ihlali gerçekleştiren kişi ya da işletmelere ilgili mevzuat gereği verilecek idari ceza miktarı ise şöyle; Ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesi halinde; 48 bin 275 TL, havai fişek atılması durumunda 48 bin 275 TL, konvoy şeklinde yapılan etkinliklerde araç içerisinde bulunan her kişi için 204 TL, herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafından döndürülmesi(drift) eylemine ilişkin olarak, 6 bin 700 TL ve sürücü araç sahibi ise 60 gün trafikten men, araçların egzozunun mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması(abartı egzoz) durumunda bin 339 TL ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin ve yolcuların koruma başlığı ve gözlüğü(kask) bulundurmaması/kullanmaması durumunda 144 TL, tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaranların(tescilsiz motorlar) bin 339 TL ve eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men, ruhsatlarında müzik yapabilecekleri belirtilen işletmeler hariç düğün, nişan, kına vs. eğlence programları sırasında müzik yayınlarının gece saat 23.00' den sonra yapılması durumunda etkinlik sahiplerine ve katılımcılara ayrı ayrı her kişi için 204 TL, ruhsatlarında canlı müzik yapabilecekleri belirtilmeyen işletmelere, canlı müzik yapmaları halinde 48 bin 275 TL, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında saat 23.30 dan sonra canlı müzik yapmak yasak olup, yapanlar hakkında 48 bin 275 TL, açık, yarı açık ve kapalı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesinin 5 dBA' dan daha fazla aşması halinde işyeri ve atölyeler için 16 bin 082 TL, fabrika, şantiye, eğlence yerleri için 48 bin 275 TL, ses yayın cihazı ile çevreyi rahatsız edecek şekilde mahalle aralarında anons ederek yüksek sesle satış/ticari faaliyet yapılması durumunda 204 TL olarak belirlendi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Gaziantep'te düğünlerde silah sıkanlara ve havai fişek kullananlara 48 bin TL ceza kesilecek

Gaziantep Valiliği, Bisiklet, Düğün, Müzik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Gaziantep'te düğünlerde silah sıkanlara ve havai fişek kullananlara 48 bin TL ceza kesilecek - Son Dakika


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