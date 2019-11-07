Gaziantep'te

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Toplumsal Duyarlılık Projeleri protokolü imzalandı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi için protokol Senato Toplantı Salon'unda imzalandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, imzalanan protokolle hükümlülerin topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerini belirterek, şunları aktardı:

"Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ortaklığında yapılacak çalışmaların sonunda, yükümlülerin suçlu davranışlardan uzak durmalarını sağlayacak çeşitli hobi edinmeleri ve olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve sorumluluk bilincine sahip gençler yetiştirirken, Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takibi yapılan yükümlülerin ve toplumun ihtiyaç duydukları alanlarda üniversiteli gençler ile birlikte farklı konularda destek verici faaliyetler gerçekleştirmek hedefleniyor."

Programa, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir katıldı.