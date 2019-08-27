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Gaziantep'te toprak ev çöktü

1 saat önce

Gaziantep'te toprak ev çöktü Çökme esnasında evde kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönülmüş olduGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprak evin çökmesi ile facianın eşiğinden dönüldü.

Gaziantep'te toprak ev çöktü

Çökme esnasında evde kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönülmüş oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprak evin çökmesi ile facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Köklü Mahallesinde önceki gün meydana geldi. İslahiye ilçesi Köklü Mahallesi'nde oturan 62 yaşındaki hiçbir gelirleri bulunmayan Urfale ve İsmail Kılınç çifti, iki çocuğuyla birlikte yaşadıkları altı ahır iki katlı evlerinde çökme oldu. Evin mutfak ve bir odasında oluşan çökmede facianın eşiğinden dönüldü. Çökme sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu.

Kendisi kalp hastası olan Urfale Kılıç, komşularıyla birlikte çay içtikten sonra eve uyumak için çıkmak istediği sırada birden evin gürültüyle yıkıldığını söyledi. Evin yıkılmasının ardından komşuların yaptıkları yardımla ayakta kaldıklarını ifade eden aile, çadırla yaptıkları yerde yatıp kalktıklarını ifade etti.

Evleri çöken yaşlı çift yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Gaziantep, İslahiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
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