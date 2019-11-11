Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "torbacı" operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'torbacı' operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te "torbacı" operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

8 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Gaziantep'te

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8- 10 Kasım tarihlerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Vatan, Hacıbaba, Konak, Cumhuriyet ve Güzelvadi mahallelerinde operasyon düzenledi.

Ekiplerce belirlenen 10 adres ve 3 araçta yapılan aramada, 90 gram eroin, 250 gram esrar, 650 gram sentetik uyuşturucu, 390 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 17 bin 590 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 13'ü zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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