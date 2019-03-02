Gaziantep'te "Torbacı" Operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.





İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ile Terörle Mücadele şubelerinden 45 polisin katılımıyla, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Vatan, Akdere, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerindeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Narkotik dedektör köpeği "Gece"nin de kullanıldığı operasyonda kapılarını açmayan zanlıların evlerine koçbaşı kullanılarak girildi.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramada 40 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu, 101 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 700 lira ve bir tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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