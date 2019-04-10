Gaziantep'te "Torbacı" Operasyonu
2 saat önce
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:59 Kaynak: AA
'te "torbacı" olarak tabir edilen ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında çok sayıda suç dosyası bulunan A.L'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik takip ve saha araştırması sonucu zanlının Güneş Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda, zanlı gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 13 kilogram esrar, hassas terazi, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
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