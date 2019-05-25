Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilenlere yönelik Vatan, Göllüce ve Göztepe mahallerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği Onix'in de kullanıldığı operasyonda, kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 2 kilo 400 gram eroin, 11 kilo 500 gram toz uyuşturucu, 21 bin uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ve 400 dolar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:10 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Gaziantep, Güncel
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