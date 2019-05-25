Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

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Türk Doktor, Hücre, Doku ve Organ Basacak Üç Boyutlu Biyoyazıcı Üretti

Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira