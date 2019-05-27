Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

5 saat önce

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Karayılan ve Vatan mahallelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği "Onix"in de kullanıldığı operasyonda, kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 4 kilogram sentetik uyuşturucu, bin 100 uyuşturucu hap ve 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:02 Kaynak: AA
Narkotik, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den Melih Gökçek İtirafı Vedat Milor'dan Güldüren Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçı Yorumu MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:29:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "torbacı" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]