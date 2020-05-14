Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı

GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli düzenlenen, özel harekatçıların da katıldığı operasyonda polisler, 23 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı baskınlarda; 7 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 200 gram esrar, 350 gram bonzai, 153 kök kenevir, 8 tabanca ile 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi, 19 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları süren şüphelilerin; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.