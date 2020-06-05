Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Nurdağı ilçesinde güven ortamının devamının sağlanması, halkın uyuşturucudan korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu imal eden ve satışını yapanların yakalanması amacıyla 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde dedektör köpeklerle yapılan aramada, 1 kilo 500 gram esrar, 600 gram eroin, 550 gram metamfetamin, 250 gram sentetik uyuşturucu, 70 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi 4 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.