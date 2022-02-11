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GAZİANTEP - "Torbacı" operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP - "Torbacı" operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

11.02.2022 09:12

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 265 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 265 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 mahallede önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de drone ile destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı ev aramalarında, 3 kilo 600 gram esrar, 108 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram eroin, 4 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, bıçak, çok sayıda mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 345 lira para ele geçirildi.

Operasyon sırasında baskın düzenlenen evin çevresiyle bulunduğu sokağa zanlılar tarafından kamera sistemi kurulduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli emniyete götürüldü.

GAZİANTEP - Torbacı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Torbacı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Torbacı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Torbacı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Torbacı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Torbacı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Torbacı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Torbacı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 'Torbacı' operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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