Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda takip edilen bir aracı durduran ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramada ise 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 'torbacı' operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika