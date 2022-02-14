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Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

14.02.2022 10:23
Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda takip edilen bir aracı durduran ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada ise 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'torbacı' operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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