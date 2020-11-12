Gaziantep'te torbacılara darbe üzerine darbe vuruluyor - Son Dakika

Gaziantep'te torbacılara darbe üzerine darbe vuruluyor

12.11.2020 16:02
Gaziantep'te torbacılara darbe üzerine darbe vuruluyor, System.String[]

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde son 24 saatte yapılan denetim ve uygulamalarda 35 şüpheli uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde son 24 saatte yapılan denetim ve uygulamalarda 35 şüpheli uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden gözaltına alındı. 15 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği uygulamada 89 aranan şahıs ise yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucuya karşı mücadele devam ediyor. Kent genelinde düzenlene 'Narko-Asayiş' uygulamalarında 35 şüpheli uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden gözaltına alınırken 24 şüpheliye hırsızlık suçundan işlem yapıldı. Kent genelinde yapılan denetim ve uygulamalarda, 153 gram uyuşturucu madde, bir adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 160 paket gümrük kaçağı sigara, 81.75 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 239 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 15 adet ruhsatsız tabanca 62 adet fişek, iki adet ruhsatsız av tüfeği 51 adet kartuş, 49 adet kesici alet, 4 adet çalıntı epilasyon cihazı ve bir adet suça konu cep telefonu ele geçirildiği. - GAZİANTEP

Gaziantep'te torbacılara darbe üzerine darbe vuruluyor
Gaziantep'te torbacılara darbe üzerine darbe vuruluyor
Gaziantep'te torbacılara darbe üzerine darbe vuruluyor
Gaziantep'te torbacılara darbe üzerine darbe vuruluyor

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te torbacılara darbe üzerine darbe vuruluyor - Son Dakika


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