Gaziantep'te toz fırtınasının yıktığı duvarın altında kalan 2 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk ise yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te toz fırtınasının yıktığı duvarın altında kalan 2 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk ise yaralandı

03.06.2022 12:18

Gaziantep'te toz fırtınasının yıktığı bir duvarın altında kalan iki çocuk yaşamını yitirdi, iki çocuk da yaralandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'te şiddetli toz fırtınası devam ediyor. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

Araban'da dün akşam saatlerinde başlayan toz fırtınası bir duvarın yıkılmasına neden oldu. Duvarın altında kalan iki çocuk yaşamını yitirirken iki çocuk yaralı olarak kurtarıldı.

Gaziantep'te toz fırtınasının yıktığı duvarın altında kalan 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

"DIŞARI ÇIKMAYIN"

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, hala devam eden toz fırtınası konusunda vatandaşları uyardı. Gül, paylaşımında şunları kaydetti: "Gaziantep'te şiddetli toz fırtınası devam ediyor. Araban ilçemizde vefat eden iki çocuğumuza Allah'tan rahmet, yaralı iki çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın."

Gaziantep'te toz fırtınasının yıktığı duvarın altında kalan 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

BAŞKAN FATMA ŞAHİN: AİLELERE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Şehrimizde dün geceden beri devam eden toz fırtınası nedeniyle Araban'da yıkılan bir duvar nedeniyle iki çocuğumuzu kaybettik, iki çocuğumuz da yaralandı. Vefat eden çocuklarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralı çocuklarımıza ise acil şifalar diliyorum"

Gaziantep'te toz fırtınasının yıktığı duvarın altında kalan 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı
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Kaynak: ANKA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te toz fırtınasının yıktığı duvarın altında kalan 2 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk ise yaralandı - Son Dakika


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