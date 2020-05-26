Gaziantep'te trafiği rahatlatacak projeye tam not
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Boğaziçi Caddesinde incelemelerde bulundular.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Boğaziçi Caddesinde incelemelerde bulundular.
Gaziantep trafiğini rahatlatacak olan ve İnönü caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki Boğaziçi Caddesini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezerek, incelemelerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke yapılan çalışmalara tam not verdiler. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu Boğaziçi Caddesinin Gaziantep trafiğine nefes aldıracağını belirterek, "İnönü Caddesine paralel yapılan Boğaziçi Caddesini Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanımız Av. Hasan Teke ile birlikte inceledik. Kamulaştırma ve yıkım çalışmasının ardından yolun asfaltı da tamamlandı. Çevre düzenlenmesi ile birlikte tamamen bitmiş olacak. Orada çok ciddi bir emek var. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini tebrik ediyorum" dedi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:13 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te trafiği rahatlatacak projeye tam not - Son Dakika
Son Dakika Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu