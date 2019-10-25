Gaziantep'te trafik denetimi

Gaziantep'te 4 bin 417 araç denetlendi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün merkez ve şehirler arası kara yolunda trafik kontrol noktaları oluşturuldu.

Yapılan denetimlerde toplam 4 bin 417 araç kontrol edildi.

Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 514 sürücü ve araç plakasına hız ihlali, 3 sürücü ve araç plakasına hatalı ve tehlikeli şerit değiştirmekten, 3 sürücüye yönetmelik dışı araç kullanmaktan, 4 sürücüye korsan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 1 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, bin 23 sürücü ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Toplam 158 araç da trafikten men edildi, 6 sürücü belgesine el konuldu.