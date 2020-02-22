Gaziantep'te trafik denetimi - Son Dakika
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Gaziantep'te trafik denetimi

6 saat önce

Gaziantep'te 2 bin 758 araç denetlendi.

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Gaziantep'te 2 bin 758 araç denetlendi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve şehirler arası kara yollarında sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik yapılan trafik kontrollerinde 2 bin 758 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, 5 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 54 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 312 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 16 sürücüye dış ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 5 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 41 aracın tescil plakasına şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan, 2 sürücüye araca abartı egzoz takmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca 4 okul servis sürücüsüne çeşitli maddelerden ve 77 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere 517 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı, 49 araç trafikten men edildi ve 6 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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