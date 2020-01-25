Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi

14 dakika önce

Gaziantep'te gerçekleştirilen trafik denetiminde 328 sürücüye para cezası uygulandı.

Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi, System.String[]

Gaziantep'te gerçekleştirilen trafik denetiminde 328 sürücüye para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-23 Ocak tarihlerinde kent genelinde yapılan denetim ve uygulamalarda, 902 araç ve sürücüsü incelendi.

Denetimlerde 71 sürücüye ışıklı trafik işaretlerine uymamaktan, 37 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan, 24 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan, 8 sürücüye fenni muayene yaptırmamaktan, 8 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 7 sürücüye sigorta yaptırmamaktan ve 173 sürücüye de diğer ilgili maddelerden işlem yapıldı.

Toplamda 328 araç sürücüsüne para cezası kesilirken, 15 araç ise trafikten men edildi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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