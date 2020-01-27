Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi

7 saat önce

Gaziantep'te gerçekleştirilen trafik denetiminde 87 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi, System.String[]

Gaziantep'te gerçekleştirilen trafik denetiminde 87 araç trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Ocak günü kent genelinde yapılan denetim ve uygulamalarda, 4 bin 5 araç ve sürücüsü incelendi.

Denetimlerde 6 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 312 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 4 sürücüye ve araç plakasına hatalı şerit değiştirmekten, 14 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 21 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı kullanmaktan, 1 sürücüye abart egzoz ile araç kullanmaktan, 488 sürücüye ve araç plakasına da diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Toplamda 846 sürücü, yolcu ve araç plakasına ceza kesildi.

Ayrıca, 87 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 27 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için kural hatası başvurusu yapacak 'Libido' çıkışıyla gündem yaratan Can Yaman geri döndü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:12:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]