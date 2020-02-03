Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi

6 saat önce

Gaziantep'te gerçekleştirilen denetimde 64 araç trafikten men edildi.

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Gaziantep'te gerçekleştirilen denetimde 64 araç trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Şubat tarihinde il merkezi ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 4002 araç ve sürücüsü incelendi.

Denetimlerde 6 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan, 5 sürücü ve araç sahibine kış lastiği kullanmamaktan, 1 sürücüye taşıma kanununa aykırı taşımacılık yapmaktan, 11 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 253 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 253 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 5 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 6 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 1 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 9 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten ve 207 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Toplamda 758 sürücü, yolcu ve araç plakasına ceza kesildi.

Ayrıca 64 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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