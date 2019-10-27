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Gaziantep'te trafik denetimleri

27 dakika önce

Gaziantep'te yapılan trafik kontrollerinde, 560 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden ceza yazıldı.

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Gaziantep'te yapılan trafik kontrollerinde, 560 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de il merkezi ve şehirlerarası kara yollarında yaptıkları denetimlerde 4 bin 790 aracı kontrol etti.

Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 24 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 560 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 6 sürücüye ve araç plakasına hatalı şerit değiştirmekten, 30 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 8 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 6 yayaya da trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan ceza verildi.

Ayrıca, 742 sürücüye ve araç plakasına ise diğer trafik kurallarını ihlal etmekten cezai işlem yapılırken, 153 araç trafikten men edildi, 24 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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