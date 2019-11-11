Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik denetimleri
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te trafik denetimleri

Gaziantep'te trafik denetimleri

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 879 araç kontrol edilirken 110 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te trafik denetimleri, System.String[]

Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 879 araç kontrol edilirken 110 araç trafikten men edildi. Toplam 31 sürücünün belgesine ise el konuldu.


Gaziantep'te 10 Kasım 2019 Pazar günü il merkezi ile şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 879 araç kontrol edildi. Denetimler kapsamında trafik güvenliği ile vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 30 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu madde alarak araç kullanmaktan, 325 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 3 sürücüye ve araç plakasına hatalı şerit değiştirmekten, 4 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 1 araç sürücüsüne çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzoz kullanmaktan, 4 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı kullanmaktan, 444 sürücüye ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 812 sürücüye ve araç plakasına işlem yapıldı.


Denetimlerin ardından 110 araç trafikten men edilirken 31 sürücünün belgesine ise el konuldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 10 Kasım, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ucuz tepsi almak isteyen baklavacılar dolandırıldı
Avcılar'daki olayda ihmal iddiası: Kadının öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı Galatasaray'da Andone şoku! Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:50:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]