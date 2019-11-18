Gaziantep'te trafik denetimleri

Gaziantep'te trafik denetimlerinde 3 bin 566 araç kontrol edildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün kent merkezi ve şehirler arası kara yollarında denetimler yaptı.

Toplam 3 bin 566 aracın kontrol edildiği denetimlerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 27 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 312 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 33 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 1 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 4 sürücüye ve araç plakasına hatalı şerit değiştirmekten, 4 sürücüye çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzoz kullanmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca 447 sürücüye ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapılmış, 118 araç trafikten men edildi ve 27 sürücü belgesine el konuldu.