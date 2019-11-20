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Gaziantep'te trafik denetimleri

6 saat önce

Gaziantep'te rutin olarak gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 18 araç kontrol edilirken 937 araç ve sürücüye işlem yapılarak 101 araç trafikten men edildi.

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Gaziantep'te rutin olarak gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 18 araç kontrol edilirken 937 araç ve sürücüye işlem yapılarak 101 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan 7 sürücünün belgesine ise el konuldu.


Gaziantep'te trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Kentte, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Kasım 2019 Salı günü il merkezi ve şehirler arası kara yollarında trafik kontrolleri yapıldı. Kontrollerde, 4 bin 18 araç kontrol edilirken trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 7 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 242 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 6 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 2 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 1 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 1 sürücüye çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzoz kullanmaktan ve 3 sürücüye de izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan işlem yapıldı.


Genel toplamda ise 937 sürücü ve araç plakasına işlem yapılırken 101 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan 7 sürücünün belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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