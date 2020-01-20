Gaziantep'te trafik denetimleri - Son Dakika

Gaziantep'te özellikle kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimlerde 2 bin 601 araç kontrol edilirken toplamda 472 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.



Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri sorumluluk güzergahlarında 19 Ocak 2020 Pazar günü il merkezi ve şehirler arası kara yollarında denetimler yapıldı. Yapılan trafik kontrollerinde toplam 2 bin 601 araç ve sürücüsü denetlendi. Bu kapsamda 472 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken, 38 araç trafikten men edilip, 10 sürücü belgesine de el konuldu.



Denetimlerde 10 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 20 araç sürücüsü ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 99 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 248 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 2 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 2 sürücüye sürücü sertifikası ile araç kullanmaktan, 3 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten, 1 araç sahibine kış lastiği kullanmamaktan ve 87 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı. - GAZİANTEP