Gaziantep'te trafik denetimleri sürüyor

Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde toplam 789 işlem yapılırken 122 araç trafikten edildi. Kuralları ihlal eden 7 sürücünün belgesine ise el konuldu.



Gaziantep'te trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Kentte, 21 Kasım 2019 Perşembe günü il merkezi ve şehirler arası kara yollarında yapılan trafik kontrollerinde toplam 3 bin 830 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 7 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 221 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 4 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 2 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 4 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 1 sürücüye farklı aracın plakasını takmaktan, 1 sürücüye abartı egzoz takarak araç kullanmaktan, 2 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan ve 547 sürücüye de diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.



Genel toplamda 789 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapılırken 122 araç trafikten men edildi. Kuralları ihlal eden 7 sürücünün belgesine ise el konulmuştur. - GAZİANTEP