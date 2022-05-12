GAZİANTEP'TE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI

12.05.2022 15:27

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrenciler trafik kuralları ile ilgili bilgilendirici şiirler okurken, otomobilin yayaya çarpma anı canlandırıldı. Ayrıca hız kuralları, emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca etkinliğe katılan öğrencilere emniyet kemerinin önemi simülasyon araçla anlatıldı.

GAZİANTEP'TE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI
GAZİANTEP'TE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI
GAZİANTEP'TE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI
GAZİANTEP'TE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI

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Alparslan Türkeş, Demokrasi, 15 Temmuz, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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