Gaziantep'te trafik kazaları: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik kazaları: 11 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te trafik kazaları: 11 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazaları: 11 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Akınyolu Mahallesi Sağlıkocağı mevkisinde Nizamettin Erçelik (57) yönetimindeki 27 UR 545 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu

Kazada sürücü Erçelik ve beraberindeki, Senem (57), Hatice (14) ve Meliha Erçelik (18) ile İbrahim Çakmak (40) hafif yaralandı.

Öte yandan, Hanağzı Mahallesinde ise Kenan Göğebakan (35) yönetimindeki 27 C 2163 plakalı hafif ticari araç ile Seyit Dönmez (65) idaresindeki 27 SH 998 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Göğebakan ve Dönmez'in yanı sıra Halil (30), Adem (21) ve Bekir Göğebakan (2) ile Hülya Dönmez (49) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:58 Kaynak: AA
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