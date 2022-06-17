Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazalarda aşırı hız, dikkatsizlik, hatalı dönüş ve ışık ihlali olduğu görülüyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü "Trafik kuralları sizi ve sevdiklerinizi hayata bağlar" başlığıyla paylaştığı 18 kazanın genel olarak kavşaklarda meydana geldiği görülüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te trafik kazaları kamerada - Son Dakika

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