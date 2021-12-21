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Son dakika haberi | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

21.12.2021 16:50

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 15 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 15 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde meydana gelen ve kent güvenlik yönetim sistemi ile plaka tanıma sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücüler ile yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Meydana gelen kazalar sonucu, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha görülürken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise yürekleri ferahlattı.

Emniyet 15 ayrı kaza görüntüsü yayınladı

Emniyet, kent merkezindeki Anafartalar Caddesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Sarıgüllük Kavşağı, Kırkayak Kavşağı, Osmangazi Mahallesi, Akkent Mahallesi, 2. Organize Sanayi, 23 Nisan Mahallesi, 1. Organize Sanayi, Üniversite Bulvarı, Binevler Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Yeşilova Mahallesi ve Sanko AVM Kavşağı'nda meydana gelen 15 ayrı kazanın görüntüsünü paylaştı.

Son dakika haberi | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı
Son dakika haberi | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı
Son dakika haberi | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı
Son dakika haberi | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika


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