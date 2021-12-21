Son dakika! GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA - Son Dakika

GAZİANTEP'te meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin küçük bir çocuğa çarptığı kaza da yer aldı.

Kentte yaşanan kazalar, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olası olayların önüne geçilmesi ve erken müdahale edilebilmesi için kentin farklı bölgelerine yerleştirilen mobese kameralarına yansıdı. Hasarlı ve yaralamalı olarak sonuçlanan kazaların genellikle sürü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Kazalardan birinde otomobilin çarptığı küçük çocuğun, havalanıp, yere düştüğü görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü kazaların görüntülerini, Değerli sürücüler, trafikte her kural acı bir tecrübe sonucunda ortaya çıkmıştır. Lütfen trafik düzeni ve güvenliği için tüm kuralları ilke edinmeyi unutmayın, güvenliğinizi şansa bırakmayın notuyla paylaştı.