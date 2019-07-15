Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1'i bebek 4 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1'i bebek 4 yaralı

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1'i bebek 4 yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde D-400 karayolunda meydana geldi. Nizip yönüne giden A.Ş. yönetimindeki 01 AAR 46 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan C.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan E.Ş. (39), S.Ş. (26), H.Ş. (57) ve 6 aylık olan B.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ekiplerce Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


- Gaziantep
Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:49 Kaynak: DHA
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