Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Trafik Kazası 1'i Çocuk 5 Yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Trafik Kazası 1'i Çocuk 5 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası 1'i Çocuk 5 Yaralı

18 dakika önce

Gaziantep'te Trafik Kazası 1'i Çocuk 5 YaralıGAZİANTEP - Hassa-İslahiye D850 karayolunun Yeşilyurt mevkiinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Trafik Kazası 1'i Çocuk 5 Yaralı

GAZİANTEP - Hassa- İslahiye D850 karayolunun Yeşilyurt mevkiinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Hassa-İslahiye D850 karayolunun Yeşilyurt mevkiinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Teyfur G. 'in kullandığı 80 AU 940 plakalı otomobilin dönülmesi yasak olan yerden kontrolsüz şekilde dönmek istemesi üzerine arkadan gelen Hatay'dan gelerek Gaziantep'e devam etmekte olan Yunus Emre Y. 'in yönetimindeki 31 ABG 399 plakalı aracın duramayarak çarpması sonucu meydana geldi.

Güvenlik güçleri yaralı yakınlarını olay yerinden uzaklaştırmakta zorluk yaşadı.

Meydana gelen kazada Teyfur G. (27), Yunus Emre Y. (23), Elif B. (18), Fidan Gül B. ve Ayşe B.yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Gaziantep'te Trafik Kazası 1'i Çocuk 5 Yaralı

Gaziantep, Hassa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:06 Kaynak: İHA
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