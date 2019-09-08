Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

55 dakika önce

Gaziantep'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yasin Deniz idaresindeki 26 B 0378 plakalı kamyonet, Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bilek Mahallesi yakınlarında, Ethem Doğan yönetimindeki 27 RD 300 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevre güvenliği alan jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından, araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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