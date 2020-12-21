Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 27 ACC 252 plakalı Renault Megane marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü hayatını kaybederken araçta bulunan arkadaşı yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.