Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı
Son Dakika Yerel Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep-Kilis karayolunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep- Kilis karayolunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gaziantep-Kilis yolu Zeytinli kavşağı yakınlarında 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Ç. idaresindeki kamyonet direksiyon hakimiyeti kaybolunca savrularak devrildi. Yaşanan kaza sonucu sürücü Ahmet Ç. ile kamyonette bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ahmet Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Ç.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
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