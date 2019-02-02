Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

55 dakika önce

Gaziantep iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Gaziantep iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kısacık (26) yönetimindeki 27 AAC 076 plakalı otomobil, Nurdağı- İslahiye çevre yolu Hastane Kavşağı'nda Hikmet Tutum'un kullandığı 31 NEZ 61 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Kısacık, olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan anne Kadriye Kısacık (44) ve diğer oğlu Murat Kısacık (19) 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralılardan Murat Kısacık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Kısacık'ın kullandığı otomobilin kaza sonrası motor kısmından ikiye ayrıldığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Topa Tuttu: Senden Bir Halt Olmaz

Uyurken Babası Tarafından Öldürülen Genç Kızın, Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Burktu CHP'nin Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Küçükçekmece Adayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 20:29:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]