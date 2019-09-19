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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

6 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Abdurrahman Celepkolu (40) yönetimindeki 42 FDM 10 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde Mehmet Emin A. yönetimindeki 42 CYP 49 plakalı tırla çarpıştı.


Kazada, hafif ticari araçta bulunan Zarife Celepkolu (60) hayatını kaybetti, sürücü Abdurrahman ile Hasibe, İbrahim ve Nezir Celepkolu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden Zarife Celepkolu'nun cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gaziantep, Nurdağı, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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