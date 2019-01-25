Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü

Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü

3 saat önce

Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücü hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücü hayatını kaybetti.

Kazım Özkaynak idaresindeki 27 DL 299 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi Kaleboynu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Özkaynak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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