Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

19 dakika önce

Gaziantep'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Gaziantep'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kadir Sevimli (19) idaresindeki 27 AHS 07 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi İncilikaya Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.G yönetimindeki 27 BD 610 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Sevimli, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sevimli'nin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:53 Kaynak: AA
Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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