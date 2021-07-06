Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Nizip ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Gaziantep- Şanlıurfa Karayolu Sekili Kavşağında meydana gelen kazada, Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine seyreden F.B. idaresindeki 27 S 644 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer G'ye (70) çarptı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.
Sürücü F.B, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA
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