Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

27 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen kazada kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen kazada kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kemal Cavlak (58) idaresindeki 34 BZD 036 plakalı kamyonet, Gaziantep - Nurdağı TAG Otoyolu 4. kilometresi Emirmusa Yaylası mevkisinde aynı yöndeki K.S. (62) yönetimindeki 06 BP 1406 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralan sürücüler Cavlak ve K.S (62) ile M.Ç (34), M.S (44), Y.S (21), V.S.(6) ve N.S.(6) Gaziantep'teki değişik hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan ve araçta sıkıştığı yerden Nurdağı İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Cavlak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cavlak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gaziantep, Nurdağı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:48 Kaynak: AA
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