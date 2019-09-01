Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

15 saat önce

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sunucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sunucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Celal İncedal yönetimindeki 27 J 7730 plakalı hafif ticari araç ile Reşat Mızrak kontrolündeki 14 KL 9486 plakalı otomobil Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunun Günaltı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip ile Birecik Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan Bekir Uçar (47), kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesine yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı yer alıyor.

Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:29 Kaynak: AA
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