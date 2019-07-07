Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:16 Kaynak: AA
'in İslahiye
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Osman A, yönetimindeki 06 BAD 866 plakalı otomobil Hacıali Öztürk Mahallesi'ndeki Müftülük
Kavşağı'nda Abdullah Mendo idaresindeki 27 MA 5377 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Mendo yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mendo'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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