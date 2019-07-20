Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Alca (45) yönetimindeki 31 B 7860 plakalı kamyonet, Nurdağı- Narlı karayolu 25'inci kilometresinde, aynı yöne seyreden Şükrü Yeşilyurt (52) idaresindeki 34 HU 7410 plakalı boş yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Alca, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep, Nurdağı, Narlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:49 Kaynak: AA
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