Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Abdullah Y. idaresindeki 27 SE 406 plakalı motosiklet, Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbahane Caddesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen bisikletliye çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:34 Kaynak: AA
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