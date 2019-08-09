Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:34 Kaynak: AA
'in İslahiye
ilçesinde bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Abdullah Y. idaresindeki 27 SE 406 plakalı motosiklet, Hacı Ali Öztürk
Mahallesi Mezbahane Caddesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen bisikletliye çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis
ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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