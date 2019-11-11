Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

8 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yakup Talay'ın (19) kullandığı 27 SU 369 plakalı motosiklet Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde Suriye uyruklu Halid Hüseyin idaresindeki 31 NU 946 plakalı açık kasa kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, kamyonet de yakınlardaki bir elektrik panosuna çarparak durabildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Talay, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu
İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapılacak Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı Sosyal medyadan öğrencilerine veda eden öğretmen, 6 katlı binadan atlayarak intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:26:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]