Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
R.D., idaresindeki 27 SP 373 plakalı motosiklet, Fatih Caddesi'nde M.M.B. yönetimindeki 31 RS 552 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan R.D, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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