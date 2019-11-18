Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


R.D., idaresindeki 27 SP 373 plakalı motosiklet, Fatih Caddesi'nde M.M.B. yönetimindeki 31 RS 552 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan R.D, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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